Debat: Landområderne kræver handling og ikke bare tomme ord

Læserbrev: Der er stor forskel på den kommunale service afhængig af, hvor man bor i Svendborg Kommune. Senest er det besparelse på græsklipning, hvor landområderne igen er hårdest ramt, mens midtbyen stort set går fri. Der kunne også nævnes manglende vedligeholdelse af veje, hegn, skilte, offentlig transport og lys i landområderne.

Det er på ingen måder i orden, at forskellen på by og land er så stor - det skal der ændres på. Det er også med til at dræbe alt det, de frivillige går og laver, når man sparer på de områder, hvor folk gør en indsats, mens man ser på, at pengene fosser ud til projekter i byen.

I Dansk Folkeparti tager vi gerne ansvar for vækst og udvikling i de mindre lokalsamfund, og vi ønsker, at folk i lokalområderne skal føle sig som en del af kommunen. Det handler om politiske prioriteringer.

Den holdning kan vi læse, at Venstre deler med Dansk Folkeparti. Derfor er det også glædeligt, at Venstre fik kolde fødder, da de indgik en politisk aftale om, at stemme for millioner til en skøjtebane og Naturama i midtbyen for senere at fortryde - det efter at kritikken haglede ned fra især torvehandlerne og beboerne i landområderne.

Hvis man vil landområderne, så kræver det nemlig handling og ikke bare tomme ord.