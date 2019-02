Debat: Landbrugets megabedrifter favoriseres på bekostning af klima og sund udvikling

Læserbrev: I Svendborg Kommune er politikerne ved at give efter for en af landbrugets erhvervsgiganters ønske om profit og hensyn til bæredygtighed, klima og sund udvikling i landboområderne underordnes. I stedet følger politikerne ufortrødent den tendens i landbruget, der i de sidste årtier har handlet om at gøre bedrifterne endnu større og producere endnu mere, især på bekostning af de mindre familielandbrug. En retning, der ifølge Søren Kjeldsen-Kragh, professor i samfundsøkonomi, er helt misforstået med hensyn til landbrugets samfundsøkonomiske betydning.

Det synes belejligt, at Andekærgård i tilknytning til deres enorme husdyrbrug ønsker at opføre et industrielt biogasanlæg, og kommunen kan med godkendelsen nemt opfylde sine klimamål. Det ser flot ud udadtil, men er det en reel omstilling til miljøvenligt landbrug at godkende gigantiske mælkeproduktionsvirksomheder og dernæst kompensere med et biogasanlæg? Klimaudfordringerne ses ikke i et større billede og biogasanlægget virker som en søgt lappeløsning ovenpå den vældige miljøudfordring, der følger med en overdimensioneret mælkeproduktion, og fremgangsmåden er i strid med budskabet i 301 af Danmarks fremmeste forskeres klimaopråb.

Kommunen har ikke søgt uvildig rådgivning om projektet, ej heller lavet en samlet analyse af de mange faktorer, der påvirker miljøet i en moderne mælkeproduktion med dertil hørende biogasanlæg. Concito, Danmarks grønne tænketank, vurderer, at biogas i Danmark i bedste fald er på samme CO2-udledningsniveau som almindelig gyllehåndtering, med den teknologi der er til rådighed i dag. Det synes som om kommunen, i forsøget på at fremstå miljøbevidste, vil springe over hvor gærdet er lavest og i tillæg forringe levevilkår for de omkringliggende borgere.

Mon ikke kommunen i stedet skal lytte til befolkningen og tage risikoen for affolkning alvorligt? Landsbydøden lurer lige om hjørnet.