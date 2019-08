Debat: Land og by har brug for hinanden

De sidste dages skriverier om besparelser på kommunal græsslåning har tydeligvis bragt sindene i kog hos visse borgere. Det skyldes ikke mindst, at spørgsmålet om, hvor i kommunen der er blevet sparet på græsslåning, er blevet brugt som løftestang til at forsøge at påvise "ubalance mellem land og by." Det holder ikke!

Som et af de ni medlemmer i Teknik- og Erhvervsudvalget har jeg været med at finde de omtalte besparelser, og INGEN i udvalget har italesat, at nu ville vi tilgodese enten by eller land. I udvalget repræsenterer vi de fleste partier i kommunen, og i sagen om græsslåning har vi politikere ikke set anledning til at diskutere, hvor i kommunen besparelserne skulle udmøntes.

Når der alligevel opstår medvind for en diskussion af forholdet mellem land og by i vores kommune, så er jeg enig med Mogens Stampe i, at det handler om følelser. Jeg hører også på, at der investeres langt mere i Svendborg by end i landområderne. Ja, det gør der. For det første er Svendborg by jo større, og for det andet er den vores alles lokale hovedstad. Vi har fælles behov for, at vores lokale hovedstad bliver ved med at være attraktiv for både turister, for os selv, og ikke mindst for tilflyttere til både landsbyerne og Svendborg. Vi er hinandens forudsætninger.

Kravet til alle politikere er, at vi ikke glemmer lokalområderne, og at vi italesætter lokalområderne og Svendborg by og fællesskabet i hele kommunen som noget positivt. Lad os anerkende, at nogle af de bedste og mest moderne plejehjem findes i lokalområderne, og at vi faktisk har både skoler, børnehaver, plejehjem og biblioteker i stort set alle lokalområder.

Jeg er faktisk glad for, at de tre gamle kommuner blev lagt sammen. Vi var meget sårbare i de små kommuner før 2007. Det har betydet, at vi har fået mindst lige så mange investeringer i oplandet, end vi ellers ville kunne forvente. Eksempelvis fik vi kort efter kommunesammenlægningen, renoveret plejehjemmet og hovedgaden i Stenstrup (med borgerinddragelse), og i Gudme-Gudbjerg-området har vores kommune investeret i blandt andet børneinstitutioner og tilbygning af plejehjem.

Som bekendt har vi i byrådet nedsat et lokaludvalg, der har til opgave at styrke sammenhængskraften mellem lokalområderne inklusiv Svendborg by. Herunder skal der fortsat arbejdes med lokalområdernes udviklingspotentialer, og det kommer også til at ske. For eksempel er det presserende med nye byggegrunde i Stenstrup-Kirkeby-området, og det kommer forhåbentlig også til at ske med opbakning fra hele byrådet.

I Svendborg by er det lettere, for her kommer investorerne af sig selv og beder om at få lov til at lave byggegrunde. Lad os glæde os over, at vores kommune er så attraktiv, at befolkningstilvæksten stiger. Vi har både by- og landområder - endda med både grøn og blå kant.