Debat: Lad os lave julemarked på torvet

Læserbrev: Nu da debatten raser om torvet i Svendborg, og man selv er gået over det en lørdag aften, hvor alt er forladt, så sætter det da tanker i gang om, hvad man kunne gøre.

Jeg fik den tossede tanke - nu da alle skal til julemarked i Flensburg, Tivoli, Nyborg osv. - at kunne man ikke få folk til at sige: Vi skal helt sikkert til julemarked på Sydfyn. Hele deres torv og omlæggende gågader bugner med hyggelige boder.

Jeg ved godt, at der sikkert er mange regler, men jeg tror, at der kan findes løsninger.

Det er selvfølgelig ikke "bare lige", og det kræver, at vores politikere/kommunen giver tommel op og for eksempel Svendborg Event må lave et udvalg af kreative, logisk tænkende folk, som skal lave en plan over tiltaget. Svendborg Event er med på sidelinien og er talerør til kommunen.

Kunne man tænke sig, at sidste weekend i november og weekenderne i december var en start. Kommunen og Svendborg Event tilbyder pladser til private, foreninger og forretningsdrivende. Det koster selvfølgelig klargørelse og brug af strøm og håndtering af affald som dem, der har boderne betaler.

Så er der boderne. Der kigger man på andre julemarkeder og lave et par modeller. Kommunen melder ud, hvordan boderne kan laves (og her finder man et par tømrermestre, måske en fra teknisk skole eller fra kommunen - ikke konsulenter og rådgivere til en hulens masse penge).

Der kan være farve, med eller uden bindingsværk, tag osv. Det skal se pænt og rimeligt ens ud.

Hvad kan, skal og må der være i boderne? Det er en proces, der skal arbejdes med. Det skal jo være sådan, at alle trækkes til Sydfyn.

Tænk sig, at der en dag blev lanceret en folder med tilbud om en bod til Svendborgs store julemarked. Køb en bodplads, du kan komme med din bod, som godkendes af et udvalg. Du kan selv bygge den eller få din lokale tømrer til det. Var teknisk skole en ide?

Din lokale vognmand må levere ellers er der garanteret nogen, der byder ind med "boder til og fra torvet".

Dette er en lang proces og er ikke julen 2019, men en tanke om, hvad gør vi med torvet.