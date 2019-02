Debat: Lad os gøre det bedre for de ordblinde

Lokaldebat: At kunne læse en tekst og forstå den. Det er helt afgørende for vores børn og børnebørns mulighed for at få det optimale ud af undervisningen. Man kan også sige, at vi får mest ud af vores skattekroner til skolerne, hvis børnene faktisk lærer noget, mens de er der.

Derfor er det på alle måder helt tosset, at der stadig er mange ordblinde børn, som ikke bliver hjulpet tilstrækkeligt til at deltage på lige fod i undervisningen. Og det er ikke fordi, der ikke findes redskaber til, at ordblinde kan mestre teksterne - det gør der. Det er blot et spørgsmål om at finde de børn, det handler om, og så give dem den rigtige hjælp.

Men det halter desværre med at finde ud af, hvilken hjælp børnene har brug for. Og det halter med at hjælpe børnene med at bruge hjælpemidlerne rigtigt. Det sidste er naturligvis også et forældreansvar. Men når vi kan se, at det ikke fungerer, må skoleforvaltningen tage det alvorligt og sikre, at børnene faktisk får den nødvendige hjælp.

Der er mangel på ordblindelærere i hele landet. Og da det tager over tre år at uddanne en ny, er der ingen hurtige løsninger. Vi er nødt til at tænke nyt, hvis vi skal hjælpe børnene nu og her. Vi foreslår derfor, at de ordblindelærere, der dog er, får bedre muligheder for at støtte børn på alle kommunens skoler.

Det er på tide, at vi får sat ordblindhed øverst på dagsordenen, så det ikke er et handicap, der er afgørende for børns muligheder i livet. Slet ikke, når vi faktisk har viden om, hvordan vi hjælper dem.