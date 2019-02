Debat: Korttidsparkering er et spørgsmål om vilje

Læserbrev: Omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade led en kedelig skæbne ved sidste byrådsmøde. Pludselig var eneste interessante emne nedlæggelse af korttidsparkering, og alle de spændende tanker om at forbinde midtbyen til havnen, gennem Klosterstræde ned af Frederiksgade, samt omdanne Klosterplads og den lille trekant nede ad Frederiksgade, forduftede.

I et forsøg på at komme ud over stridighederne om parkeringspladser, fremlagde jeg flere tanker om ændrede muligheder for korttidsparkering og sendte et kort med indtegnede parkeringsmuligheder til mine kollegaer i byrådet, hvor jeg havde beskrevet mulighederne for at lave korttidsparkering bynært. Ligesom et læserbrev med samme billede blev bragt her i avisen.

Nu viser det sig så, at mine kollegaer har taget disse idéer til sig og vil arbejde hen mod disse for at skabe ro om korttidsparkering i Svendborg bymidte, så vi igen kan snakke udvikling af byen, uden at forplumre debatten.

Det gode er, at også Shopping Svendborg og Erhvervsforum virker indstillet på, at det kunne være en god løsning.

Det er da en lykkelig afslutning på denne sag, eller det håber jeg, for vi kommer til at få flere parkeringsdebatter i takt med udviklingen på havnen, og det skulle gerne være afklaret mellem de forskellige partier, så vi ikke behøver læse om parkeringsdebat i Fyns Amts Avis fire dage i træk.