Debat: Kommunens spareforslag er gode nyheder for bierne

Lokaldebat: Det er sjældent man byder spareforslag velkommen, men denne gang, er Middelfart Kommune kommet med et rigtig godt et af slagsen.

Spareforslaget er ret simpelt - man sparer på græsslåningen af vejrabatter og grøfter i kommunen. Kort fortalt, forventer kommunen at spare 100.000 til 200.000 kroner om året ved kun at slå græsset én gang om året.

Når vi kigger på de mange vejstrækninger vi har i kommunen, bliver det til et meget stort samlet areal. Ved at lade vejrabatter og grøfter gro vildt, skaber vi små oaser for insekter og bier. Disse små oaser er igen med til at skabe bedre vilkår for især de fugle, der netop lever af større insekter. Dette er rigtig gode nyheder for vores natur og biodiversitet.

At spare på græsslåningen i vejrabatter og grøfter er kun et lille skridt i den rigtige retning. Vi ser ofte nyslåede græsplæner foran virksomheder, hvor små robotplæneklippere kører rundt i døgndrift for at slå græsplænen.

De nyslåede græsplæner skal signalere, at virksomhederne har styr på det, men hvad nu hvis vi blev enige om, at det signalerer overskud at lade græsplænerne vokse vildt? At der var flotte vilde blomster og en mangfoldighed af insekter og bier, der sværmer omkring i det naturlige miljø. At vi i vores haver laver områder, hvor vi lader naturen råde.

Det er ikke kun godt for vores natur og biodiversitet, men det sparer også både penge og tid, så vi kan fokusere på andre ting.