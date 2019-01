Læserbrev: Debatten om medarbejdernes arbejdsmiljø i Kerteminde Kommune kontra borgernes ytringsfrihed har taget sig en uheldig drejning.

Arbejdsmiljø i en kommune må man ordne i kommunen. Det samme gælder for kommunens økonomi. Det vedkommer ikke borgerne, og man kan ikke blive ved med at undskylde sig med, at økonomien er stram.

Hvis man gjorde tingene rigtigt og ordentligt første gang, så kunne man allerede spare mange penge der.

Vi kan også kigge på direktionsgangene, hvor det ikke umiddelbart ser ud til, at der er en dårlig økonomi med de lønninger, der hives ind der. Hvis vi bare ser på den million, som Dorte Dabelsteen fik i hånden på vej ud, er spørgsmålet, hvor mange børn kunne ikke have fået nogle fysioterapitimer for den million?

Det, der vedkommer borgerne og vedkommer mig er, at vi har nogle rettigheder, som skal overholdes. Når vi gentagende gange krænkes på vores retssikkerhed, der får fatale følger, så har vi ikke blot ret til, men jeg mener, at vi har pligt at råbe op.

De "retningslinjer," der åbenbart er lavet i kommunen, mener jeg, krænker vores ytringsfrihed, og det er ikke løsningen på det alvorlige problem, vi står overfor.

Jeg har et forslag til nye retningslinjer for kommunen, der kan være med til at løse det alvorlige problem, vi står med. Det er retningslinjer, der i sin enkelthed går ud på, at kommunens ledelse og medarbejdere begynder at overholde lovgivningen og begynder med at behandle borgerne ordentligt og anstændigt. Når det er opfyldt, er vi allerede kommet meget langt.