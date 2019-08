Debat: Kommunen skærer ned på udliciteringen - hvorfor?

Lokaldebat: Lysten til at udlicitere kommunale opgaver varierer meget fra kommune til kommune.

Af landets 98 kommuner ligger Gribskov Kommune i top med en udlicitering på 44,5 procent, mens Ærø ligger i bund med 19,6 procent.

Ser vi på Middelfart ligger kommunen med 27,4 procent tæt på landsgennemsnittet, men er samtidig den kommune, der faldt mest i udlicitering set i forhold til årene 2017 og 2018.

Det bør kalde på en undersøgelse af, hvad der måtte være af fordele og ulemper ved udlicitering af kommunale opgaver til private.

Endelig bør det også undersøges, hvad der har drevet Middelfart Kommune til så markant at skære ned på udliciteringen.

Middelfart Kommunes ansatte gør det generelt godt, men det må ikke blive en sovepude. Det er altid sundt at blive udfordret på kvalitet sat over for pris - også i det kommunale. Det er her, at inddragelse af private firmaer er en oplagt mulighed, som nogle kommuner tydeligvis er mere åbne over for end andre.