Debat: Kommunen mangler interesse for turisme

Læserbrev: Det er da helt utroligt at man skal læse i avisen den 17. november, hvordan formanden for teknik og miljø med en arrogant udtalelse gør sig klog på, hvordan man markedsfører en kommune over for turister ved, at han ikke tror en døjt på, at det har nogen betydning, om strandene har et blåt flag eller ej.

At man så samtidig ikke vil opsætte badebroer fremover, sætter jo kun hoved på sømmet, og henviser turister der er glade for strand og vand, til i stedet at komme til juletræ i december måned.

Den, som vil spare penge ved ikke at bruge markedsføring, kan lige så godt sætte sit ur i stå for at spare på tiden.

Kerteminde har en god indtægt fra turister, og man skal ikke tro, at fordi der er kommet en fantastisk golfbane til byen, der virkelig bruger kapital for at få markedsført Kerteminde, så kan man som kommune godt slappe af og spare på investeringerne over for turismen.

Det var måske en god ide og se indad og få sparet på administrationen, og få nogle mennesker ansat, der er i stand til at varetage kommunens økonomi - både på udgifter, men så sandelig også på indtægter.

Campingpladsen er også interesseret i at udvide, så der kan komme flere gæster til Kerteminde, og kommunen sender i øjeblikket hørringsskrivelser ud for at forklare dette.

Det er så svært at se, hvorfor Kerteminde Kommune ikke ønsker at være med til at gøre strandene bedre og opretholde det blå flag og badebroer til sommergæsterne, når der er så mange kræfter i gang fra privat side med at fremhæve kommunens turistmæssige fortrin.