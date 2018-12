Debat: Kerteminde satser på turisme

Det er helt utroligt, at man i FS skal læse at Kerteminde Kommune mangler interesse for turisme.

Igennem de sidste fire-fem år, har kommunen nemlig investeret ganske meget i forhold til den samlede økonomi. Det gælder på anlægsområdet med Renæssancehavn, jollehavn, og autocamperplads. Det store naturområde Sybergland er færdigt i løbet af 2019, og lige om lidt venter udvikling af Marinaen.

Derudover er der bevillinger til museer, Fjord og Bælt og Kerteminde Revy, turistudviklingspulje og VisitKerteminde, som yder en fremragende indsats. Så skal vi i øvrigt ikke glemme alle de private aktører, som spiller en vigtig rolle.

Vores strande og vandkvaliteten bliver ikke dårligere af, at Det Blå flag tages ned. Og undskyld mig - en badebro på Nordstranden er vist ikke afgørende for tilstrømningen af turister.

Men det er korrekt, at vi nu fratager os selv muligheden for at bruge Blå Flag-ordningen i kommunikationen.

Jeg ved dog, at kommuner har gjort det samme uden, at det har haft voldsom effekt på tiltrækningskraften.

Hvis Finn Nordgren trænger til at komme i bedre julehumør, er han altid velkommen til at aflægge Kerteminde et besøg. Han kan forvente rigtig god behandling, og samtidigt får han så lidt indsigt i de faktiske forhold.