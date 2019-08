Debat: Katharina Grosse er for god en kunstner til at 'udsmykke' forladt ammoniakbeholder

Lokaldebat: Det er positivt og overraskende, at Middelfart Kommune vil involvere sig i kunstprojekter på dette kvalitetsplan (kunstværk på ammoniaktanke ved Lyngsodde, red.).

Der ligger helt sikkert nogle økonomiske midler til hjælp; fonde og så videre. Ellers vil det blive en dyr sag. Det er jo heller ikke kunstneren, der vil profitere mest af projektets omkostninger, men sådan er kunstverdenen jo indrettet, når man involverer så tunge kunstformidlere som Creator Projects.

Katharina Grosse er der ikke noget i vejen med, men projektet syntes mig lidt for spektakulært netop lige der. Som borger i Middelfart Kommune havde jeg hellere set, man havde koncentreret sig om vor egen kommune (kommunalnationalist).

Jeg ser måske et problem med rettighederne over det udførte værk, og hvor længe vil ammoniakbeholderne blive stående?

Skal de stå der for evigt? Hvor længe holder disse farver, som skal kunne fjernes igen, som man skriver? Vil kommunen blive involveret yderligere i eventuelt kommende projekter på samme adresse? Måske endnu mere spændende. Der melder sig mange spørgsmål, og ikke altid er der logiske svar, når det gælder kunst.

Og det er jo nok her, man vil støde på både positive og negative reaktioner.

Den herskende status quo-logik og rationalitet i hverdagen falder sjældent i hak med kunstens grænseoverskridende verden.

Tænk blot på Katharina Grosses - efter min mening - meget flotte og tankevækkende bemaling af natur ved Aarhus bugt. Og hvad det gav af protester. Men nogen skal tage en beslutning, og kunst er ikke demokratisk. Det kan kun være elitært og subjektivt (der findes dog afarter).

Den kunstneriske oplevelse, kan jeg forstå, ligger i, man kører over Den nye Lillebæltsbro fra øst mod vest.

Det er kun der, man som kørende vil se det. Måske kun i højre vognbane. Og med forlov også ret begrænset på trods af Katharina Grosses pangfarver.

Og: "keep your eyes on the road and your hands upon the wheel".

Men man kan så se det fra Strib og Strandvejen. Måske også lidt fra Middelfart-siden.

Når man nu som kommune virkelig vil spendere penge på kunstnerisk udsmykning på højere plan, end man normalt ser i Middelfart Kommune, havde jeg personligt hellere set, at man havde koncentreret sig om eksempelvis Nytorv eller Kulturøen.

I det nye springvand kunne man med fordel opsætte tre keramiske skulpturer i festlige farver, som modpol til de triste grå farver. Kunstnerisk udsmykning drejer sig jo netop om at give modspil til omgivelserne.

Netop Nytorv trænger i den grad til en opstrammer, der siger pang, op imod den utrolige monotone og sølv/sorte tristhed. Her kunne Katharina Grosse gøre lykke.

Hun har leveret meget fine udsmykninger på pladser og stræder. Man skal forestille sig noget, der ryster og arbejder op imod den meget stringente arkitektur. Netop dette vil løfte arkitekturen i samspil med kunsten. Men det er jo et evigt tilbagevendende problem:

Vil arkitekter tillade kunstnerne at komme til? Tidligere var det naturligt, men i nyere tid er mange arkitekter bange for, at kunsten skal ødelægge deres streger. Disse argumenter står selvfølgelig for min egen regning.

Til slut vil jeg sige: Hvis man vil bruge Katharina Grosse, så brug hende ordentligt og seriøst. Hun er for god en kunstner, til at "udsmykke" en forladt ammoniakbeholder.

Læserbrevet er også sendt til formanden for Middelfarts Kommunes Børn-, Kultur- og Fritidsudvalg Lars Vigsø (S) med små korrektioner.