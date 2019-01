Læserbrev: I avisen (14/1) læses, at Hans Luunbjerg mener, at politianmeldelseshistorierne i kommunen burde have være klaret i mindelighed over en kop kaffe.

Det har han ret i, men det var jo ikke så nemt, når kommunaldirektøren fra start malede sig op i et hjørne ved at meddele, at hvis ikke opslaget blev fjernet (her efter en fælles aftalt deadline på en time), ville krænkeren blive politianmeldt.

Nu blev opslaget ikke fjernet, men blot modereret, og så fangede bordet for Tim Jeppesen desværre.

Ingen tvivl om, at opslaget gik over stregen, men om Luunbjerg har ret i, at kommunen har pligt til at forsvare en pensionist, der har været ansat hos dem uden at undersøge baggrunden for og substansen i anklagerne, ved jeg ikke. Der er jo ikke tale om en ansat, der angribes under udførelsen af sit kommunale arbejde. Måske er det rigtig nok?

Kaffemøder kan være fine, men ofte vil en politiker i kraft af sine interne indsigter have let spil overfor en kritisk borger, selvom borgeren måske har ret, ligesom sager, der burde have været fremme i lyset, på denne nemme måde kan blive lukket ned for lukkede døre.

Bortset fra det er både kaffe og fornuftige samtaler som regel gode ting.