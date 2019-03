Debat: Jagt ikke mekaniske fugle af guld - investér i velfærdens helte

Debat: Jeg har en kollega, der rejser fra Røjle og ud i den ganske verden for at kigge på og lytte til fugle. Det er ret spændende at høre om. Rejser til Sydamerika, Den Californiske halvø og faktisk også rundt i lille Dannevang. Smukke fugle med smukke sangstemmer - jeg er lidt misundelig på alle de eventyr.

Det er dog H.C. Andersens eventyr om den lille nattergal, der flyver igennem mine tanker, når jeg læser Mikkel Dragmose-Hansens (SF) indlæg om foreningen "Udvikling Middelfart".

Styrkelse af turismen, handelslivet og alle de andre spændende tanker minder mig om den mekaniske erstatning af det pureste guld.

Jeg har faktisk svært ved at forbinde alle de idéer med de daglige forhold i Middelfart Kommune.

For ikke nok med, at man ønsker at investere tre millioner kroner i fremtidens guld og ædelstene, samtidig skærer man hårdt i nutidens forhold:

Lærere bliver fyret, børn skal starte tidligere i daginstitutioner og plejehjemmene har svært ved at finde uddannede medarbejdere.

Så selvom Dragmose-Hansen og SF mener det godt, var det ikke lige de forhold, jeg forventede at møde, da jeg for snart fire år siden flyttede til Middelfart med min lille familie.

Lige nu befinder min families førstefødte sig i en daginstitution, hvor medarbejderne mangler tid til børnene og relationsarbejdet - for ikke at tale om bedre fysiske rammer. Den yngste var der i øvrigt ikke plads til i institutionerne - derfor passes hun (heldigvis?) privat.

Om få år skal de to poder i skole, og som det ser ud nu, bliver det ikke i folkeskolen. De uhyrlige forhold med samlæsning af lektioner og det rigide forhold til den fejlslagne reform skal mine unger ikke være kanonføde for.

Kunne SF dog ikke finde det smukke i de lokale nattergale og deres sang - give dem plads til at synge.

Jeg ønsker sådan, man snart begynder at se skønheden i velfærdens helte - investerer i deres forhold - og ikke hele tiden jagter mekaniske fugle af guld.