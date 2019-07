Debat: Hvorfor flytter man til området, når man ved, der ligger et hotel?

Det kan undre, at man vælger at bosætte sig i nærheden af et hotel, hvis fest og glade mennesker irriterer én i en grad, så man føler sig kaldet til at klage over hoteldriften. Ligeledes kan det undre, at avisen vælger at bruge så meget spalteplads på et par utilfredse naboer. Har avisen undersøgt, hvor mange aktive medlemmer der er i foreningen, og hvilken aktivitet der er i Teglgårds Venner'?

Jeg mener, foreningen startede med for meget trafik på Teglgårdsvej, den snak er forstummet.

Da vi flyttede til Teglgården for godt 20 år siden, lå Sixtus, hvor Sixtus nu engang har ligget siden 1912, og det kan næppe komme som en overraskelse, når man vælger at flytte til en by, at der er noget mere "leben" end ude på landet (hvor der ellers også er gode billige huse til salg).

Hvor mange klager skal der til før, kommunen skal gøre det surt for et gammel driftigt Hotel?

Hvorfor flytter man til området, når man ved, der ligger et hotel?

Der er mange flotte steder i Middelfart uden hotel.

I stedet kan man glæde sig over, at Sixtus ikke er en sommerrestauration, der lukker tidligt, for så ville motorcyklerne måske vælge at komme gennem skoven og ned til Sixtus for at holde pause. Sådan er der så meget.

God sommer til alle.