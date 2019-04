Læserbrev: Som det fremgår af Fyens Stiftstidende 28. marts, skal der spares 40 millioner kroner på Odense Bytrafik fra 2021, og disse millioner skal være med til at dække driftstilskuddet til Odense Letbane, og det er for så vidt godt nok.

Der skrives i artiklen, at Odense Kommune og dermed skatteyderne skal yde et tilskud på 43 millioner kroner som nettotilskud til driften af Odense Letbane over de næste 21 år.

Regnedrengene på rådhuset har beregnet underskuddet på en sådan måde, at man har taget hele nettotilskuddet til letbanen i 21 år, og delt det ud på disse år. Men nej, sådan kan man ikke gøre, set fra min side.

Der vil alt andet lige være et langt større driftsunderskud de første fem år og endda 10 år, og dette underskud vil, efter de tal jeg tidligere har fået oplyst, ligge på omkring 90 millioner kroner, og så er mit spørgsmål til byrådet, og for den sags skyld også journalisterne på FS:

Hvor skal de sidste 50 millioner kroner så komme fra? Ja, de skal jo findes, uanset om man er tilhænger eller modstander af Odense Letbane.

Lidt underligt, at der ikke er en eneste af dem, som sidder i byrådet, der har været ude og stille spørgsmål til den måde, driftstilskuddet er beregnet på, eller har stillet spørgsmål til, hvor pengene skal komme fra.