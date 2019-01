Debat: Hvad er rigtig og forkert

Læserbrev: "Kerteminde Kommune har indgået hemmelig kontrakt" var overskriften i lørdagens FS.

Undertegnede gjorde flere gange redaktøren opmærksom på, at den omtalte aftale ikke er hemmelig, men at den helt efter reglerne - og lovgivningen - og byrådets forretningsorden behandles på lukket dagsorden, indtil en aftale eller handel er gennemført. Alligevel blev det overskriften.

Lokalplanerne, som beskriver den udvikling, der kan ske, er fremlagt offentligt,

Men i sager med fx køb/salg, mageskifte eller andre særlige aftaler foregår det i samtlige 98 danske kommuner på lukkede dagsordener. Når så handler eller aftaler er udmøntet, bliver de offentligt tilgængelige. Dette sker fx for at sikre, at nogen ikke kan drage økonomiske fordel af at kende kommunens udgangspunkt.

Det sker altså ikke for at snyde og bedrage, men for at sikre kommunens interesser bedst muligt. Og det bør vel have høj prioritet for kommunens borgere.

Alt det ved Peter Ammitzbøll godt. Alligevel laver han en artikel, som både skader Kerteminde Kommune og puster til politikerleden ved at antyde, at det, der foregår, er både hemmeligt og fordækt. Der fremlægges ingen dokumentation - blot nævnes det, at FS har fået et tip.

Jeg går ind for både en kritisk presse, demokratisk kontrol og ytringsfrihed, men jeg bliver ærligt talt træt, hvis journalistikkens formål alene bliver at skabe konflikt og sælge aviser.