Debat: Hellere biler end skøjtebane på torvet

Læserbrev: Niels Christian Nielsen (byrådsmedlem for S), som er initiativtager til en skøjtebane på torvet mener, at en skøjtebane vil være til gavn for Sydfyn. I et læserbrev efterlyser han derfor ideer til, hvad kritikerne ellers vil gøre for, at udvikle Svendborg by og skabe liv på torvet.

Kære Niels Christian, det har vi i Dansk Folkeparti et meget kort og enkelt svar på: Gå tilbage til, at bilerne igen må parkere på torvet, og giv torvehandlerne fred og ro til at udvikle og bibeholde deres torvehandel - det vil ydermere igen være til gavn for de handlende, butikkerne og i det hele taget erhvervslivet.