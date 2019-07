Debat: Genialt tænkt at så græs om sommeren

Læserbrev: Turisterne kommer sejlende fra nær og fjern til den Runde Lystbådehavn i juli - så er det, at Svendborg Kommunes plankontor spærrer det halve af stranden i området af. Genialt tænkt!

Svendborg Kommunes plankontor, som sidder med den Blå Kant og landskabsarkitekt Peter Møller er blevet enige om, at det er en vildt god idé, at så græs på det halve af stranden ved den Runde Lystbådehavn - og hermed sætte en gedigen afspærring op - i højsæsonen. Bravo!

Græs, der tager otte uger at gro op. Turisterne kommer sejlende og undrer sig over den meget dominerende og grimme afspærring, men det kan de så gøre hele denne højsommersæson 2019. Genialt.

Alle fine tiltag er gjort i området op til turistsæsonstart, med ny stenmoleforstærkning, udsigtsskure, nye borde/bænke. Alt spiller.

Så sent som d. 29. juni er der indvielse af "Storskærmen", konfirmationsgildesal mv: Svendborg Amatør Sejlklubs nye klubhus.

Der er dårligt et græsstrå at se endnu 2. juli.

Hvorfor er det, at byens borgere igen ryster på hovedet af teknisk forvirring?

I er jo simpelt hen ikke dygtige nok til at kombinere tiltagene i Svendborg i højsæsonen med denne Klods Hans beslutning. Fuldstændig uigennemtænkt.

Øv for denne gyselige udsigt denne sommer 2019 ved vores strand ved den Runde Lystbådehavn både for turisterne og for os beboere, som dagligt bruger dette ellers så lukrative område for Svendborg. Hovsaløsning af et vist format.