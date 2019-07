Debat: Fra gågade til væregade

Læserbrev: Jens Christian Møller har et læserbrev i FAA onsdag d.3 juli, hvor han selv udtaler, "jeg ser mig hensat til at være mange bilister og kunders vogter", men som han selv skriver, har han om nogen været dynamoen til, at der skete noget i vores by, dengang han var marketingschef for Sydfyns Centrum.

Derfor er det mig en gåde, at Jens Christian ikke kan forstå, at et handelsliv i dag ikke handler om parkering på en halv time på Klosterplads/Frederiksgade, men at man må se andre perspektiver netop om at gøre en gågade til væregade, som man har gjort i Horsens.

Jeg har stor sympati for Jens Christian og hans mange tankeværende klummer i Ugeavisen, som han bibringer os borgere med her i Svendborg, og bliv endelig ved med det, men når vi snakker om, hvorvidt detailhandelen vil overleve, må vi blot konstatere, at den største udfordring er nethandlen. I 2018 foretog danskerne i alt 197 millioner køb svarende til 129,3 milliarder kroner, og det foregår også i Svendborg.

Fjernelsen af parkeringen på torvet var en stor fejltagelse, som vi konservative var imod, og jeg kan ikke forstå, hvorfor vores ellers meget kompromissøgende borgmester Bo Hansen ikke havde et projekt klar til erstatning for bilerne på torvet. Netop det ville borgerne kunne acceptere, men nu halvandet år efter er torvet stadig tomt, og det giver ingen mening.

Så vi har en udfordring med vores bymidte. Jeg er medlem af lokaludvalget, som har til hensigt at få alle borgere i Svendborg Kommune i tale. Der er 12 lokale områder, og det er jo ikke nogen overraskelse, at netop foreninger fra de gamle kommuner Egebjerg og Gudme er godt engageret, for som de siger: "Det hele forgår inde i Svendborg by."

Formålet med lokaludvalget er at skabe kontakt til borgere i hele Svendborg Kommune, og dette betyder også Jens Christian, så tag kontakt til os, så vi sammen kan drøfte en løsning om Svendborgs bymidte.

Med hensyn til projektet Klosterplads/Frederiksgade, som Jens Christian kalder et selvmål, er der tale om en forsøgsordning, til glæde for de erhvervsdrevne restauranter, som kan levere udeservering for borgere og turister, og hvordan trafikken vil ændre sig, når Frederiksgade vil blive ensrettet permanent.

Da må jeg bare sige, at det er et fantastisk projekt, og når det er udført vil det blive en sammensmeltning med by og havn på en måde, som løfter Svendborg til nye højder, hvor der vil bliver taget hensyn til de bløde trafikanter og hvor vi også skal løse parkeringsproblematikken generelt.