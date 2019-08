Debat: Forhandlinger mellem regeringen og KL afgørende for servicen i Svendborg Kommune

Læserbrev: I denne uge har avisen afdækket, at der er stor forskel på, hvor besparelser på græsklipningen rammer. Det har ført til flere politikeres reaktioner, men før det hele fortaber sig i gensidige beskyldninger, er det måske sundt lige at vende skråen. Kommunale besparelser er ikke noget særsyn, det er nærmest blevet en vane.

De årlige forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi har ikke vist, at viljen til forbedringer reelt har været til stede. I flere år har omprioriteringsbidrag og demografi udfordret økonomien i mange af landets kommuner. Kombineret med et loft på, hvor mange penge kommunerne samlet må bruge - det såkaldte serviceloft - har låst budgetarbejdet i meget høj grad.

Det har den borgerlige regering ikke ønsket eller magtet at ændre på.

Selvom forudsætningerne for Svendborg Kommune ikke har været gunstige, ændrer det jo ikke på, at der fortsat er et lille rum til prioriteringer. Når ældre og børn rammes af besparelser, kan det naturligvis være vanskeligt at fastholde niveauet på det tekniske område. Alligevel har en stort set samlet kommunalbestyrelse i første omgang valgt at bruge penge på et fantasifoster som en skøjtebane på torvet - jo jeg er godt klar over, at den foreløbig er taget af bordet - klogeligt nok! Men spørgsmålet er jo blot, om den er lagt i mølposen eller sparket til hjørne?

Når der prioriteres på den facon, kan det ikke undre, at der rejser sig røster i lokalområderne, der ikke er enige i den prioritering. Et bilfrit torv kombineret med skolelukning i nordøst og lukning af Filippahuset har været socialdemokratiske ligtorne i årevis. Nu har vælgerne givet dem magt til at realisere de politiske mål, men det har ikke været kønt at se på hidtil. Så i Liste T forstår vi godt, at reaktionerne kommer. Så kan det være svært at forstå, at der var vilje til at ødsle 300.000 kroner årligt til en skøjtebane, når der ikke er plads til at understøtte det store frivillige arbejde, der mange steder udføres i forskellige foreninger.

Overordnet set bliver det dog helt afgørende, hvordan dette års forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og den nye regering forløber. Er der en reel vilje til at ændre på kommunernes vilkår, og er der på længere sigt en revision af udligningsordningerne på vej, så der skabes plads til reelle forbedringer i den borgernære service. Så bliver der måske også plads til at hjælpe med græsset igen.