Debat: Foreninger stikker en kæp i cykelhjulet ved Hvidkilde

Læserbrev: Som beboer i Egense og daglig pendlercyklist på Hellegårsvej - også i regn og mørke - ser jeg til min ærgrelse, at By og Land og Naturfredningsforeningen har stukket en kæp i cykelhjulet for en ordentlig løsning på cyklisternes trængsler ved Hvidkilde. Som om der ikke var forhindringer nok.

Foreningernes forslag og stort anlagte initiativ i forhold til Christiansborg vidner om, at det ikke er født af cyklister med kendskab til lokalområdet. Hvor er det ærgerligt, at et ubearbejdet forslag bringes frem og bare forplumrer debatten.

En god og anvendelig stiforbindelse er ikke gjort med en farvet streg på et kort. På tegningen, gengivet onsdag i Fyns Amts Avis, er der vist en cykelrute, som på nær en kort strækning nord for Egense, følger Ærtevej og Hellegårdsvej. Især sidstnævnte er en smal og sine steder slynget og i myldretiden ret trafikeret bivej, som ikke egner sig til blanding af cykel- og biltrafik. Det er ikke her, man drømmer om at lade sine børn cykle til skole, når "Brianerne" kommer ræsende gennem svingene fem minutter i otte.

Min grundholdning er, at problemerne skal løses, hvor de er. Der findes ikke et quick-fix ved at sende cyklisterne på Fåborgvej ud på en omvej. Uanset om man etablerer en højklasset og direkte cykelrute med dobbeltrettet sti i eget trace syd om Hvidkilde Sø, så vil der stadig være cyklister, der bliver klemt på Fåborgvej. Hvidkildes kultur- og naturmiljø er desuden en turistmæssig magnet.

Hvis ikke Sydfyn er stedet, hvor man tilbyder en god cykelforbindelse til sådan en attraktion, ved jeg ikke, hvor det skulle være. Og ved at udfylde den manglende forbindelse på to kilometer ved Hvidkilde får man en 13 kilometer lang sammenhængende sti fra Ulbølle til Svendborg uden indblanding af biler overhovedet.

Anlægspriser fra 40 til 80 millioner kroner bliver nævnt i flæng, også i avisens leder. Det kunne være rart med noget faktuel journalistik, eller at man afventer, at begge principper, syd eller nord for søen, bliver belyst fagligt og grundigt. Ligesom foreningen "Cykelsti Hvidkilde nu" har foreslået. Jeg er som gammel stiplanlægger overbevist om, at der er mange alternative løsningsmodeller, som også kan rokke ved de nævnte anlægspriser.

Før By og Land og Naturfredningsforeningen får afsporet debatten yderligere, vil jeg opfordre kraftigt til, at de går ind i et seriøst udviklingsarbejde sammen med "Cykelsti Hvidkilde nu".