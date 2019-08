Debat: Flinke folk på Højestene-færgen reddede band på vej til Skarøfestival

Læserbrev: Jeg skulle spille med mit band på Skarøfestival, lørdag den 3 august. Vi tog færgen klokken 17.30 fra Svendborg, ombord viste jeg billet til en venlig ansat, som i øvrigt kunne give mig supplerende info om sejlads til og fra Skarø, som jeg ikke havde kunnet læse mig til nogen steder.

Vi anløb Skarø, og et øjebliks uopmærksomhed gjorde, at jeg ikke stod klar til at gå fra borde. Færgen forlod lejet, og lidt i panik anråbte jeg matrosen ved landgangen, og han fik signaleret til skipper, at færgen måtte anløbe igen. Matrosen var den venlige billettør!

Jeg fik en velfortjent påtale af ham og i tillæg en skideballe af en Drejøbo, som var irriteret over mit nøleri.

Jeg undskyldte mange gange og var enormt flov over at være skyld i så meget postyr.

Men matrosens og skippers venlighed gjorde, at mit band og jeg nåede opstilling, lydprøve, omklædning og kunne give en festlig koncert for flere hundrede glade festivalgæster.

Så endnu en gang: Tak for hjælpen, og undskyld til de flinke færgefolk og den med rette irriterede Drejøbo.

Jeg kommer aldrig for sent til landgang mere!