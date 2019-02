Debat: Fælles pasning er en ommer

I januar 2019 blev det besluttet at forringe pasningen på dagtilbudsområdet i Kerteminde kommune grundet besparelser.

Det blev besluttet kun at holde en daginstitution åben i hele kommunen i ferieperioderne uge 7, påsken, uge 28, 29, 30, 42, dagene mellem jul og nytår samt to andre helligdage.

Vi er i forældrebestyrelsen på Bøgebjerg Naturbørnehave helt med på, at der skal spares, da kommunen fattes penge, og vi er med på, at der kun er en institution, der skal holde åbent, men var det så ikke hensigtsmæssigt for alle, at det var en institution, der lå så centralt som muligt?

For et barn på Hindsholm, hvis forældre ikke har mulighed for at holde barnet hjemme i samtlige fem uger, hvor den ene daginstitution er åben, betyder det en rejse på mellem 18 og 36 km den ene vej, og skal forældrene tilbage til Hindsholm for at arbejde, ja da er det samme rejse tilbage igen. Det bliver for nogen helt op til 40 minutters kørsel - den ene vej.

Det betyder også, at barnet skal i en institution med pædagoger, det ikke kender, hvilket kan betyde længere afleveringstid/børn, der er utrygge - for ikke at tale om, hvad man skal stille op med madordningen, som findes på Bøgebjerg og i Langeskov, men ikke i Munkebo og Kerteminde. Vi kan kun forestille os den frustration hos forældre og børn, det må give, samtidig med at madordningen vil komme til at koste administrationstid.

En helt anden ting er, at man med den pågældende pasningsordning risikerer at presse forældre til især sårbare børn ud i at dele sommerferien op imellem sig for at undgå føromtalte scenarie. Vi risikerer dermed også, at den eneste mulighed på året, hvor en familie endelig har tid til at være familie i mere end en hel uge i træk, spoleres, og familierne splittes op i den tid, hvor man netop skulle have tid til hinanden.

Men i en sag, hvor Kerteminde Kommune sætter småbørnsforældre i en rigtig dum situation i ferieperioderne, vil vi gerne vide: 1) Hvor er besparelsen henne? 2) Hvor er dialogen henne?

Vi mener, at forældre og børn ved beslutningen om kun at holde en daginstitution åben i ferierne bliver ofre for halvhjertede beslutninger, taget hen over hovedet på dem, det handler om. Hvor er vores rettigheder, og hvor er samskabelsen? Dette er endnu en beslutning, der forsøges trukket ned over hovedet på borgerne - uden en forudgående høring, hvor vi kunne have kommet med andre og muligvis bedre forslag end det, vi nu må se os nødsaget til at undgå. For hvad er behovet? Det finder man kun ud af ved at spørge borgerne.

Med det pågældende forslag om, at det i ferierne 2019 skal være Langeskov, der skal være åbent i, i 2020 Kerteminde og i 2021 Munkebo, er vi godt klar over, at man ønsker at være fair, og at man skal skiftes til at holde åbent. Men vi mener ikke, det er fair for børnene, der skal fragtes så langt, når man har muligheden for at vælge at holde pasningsmuligheden centralt i kommunen (Kerteminde) åben, i stedet for at børn af familier, der ikke har adgang til bil risikerer at blive kastet ud på umulige busrejser rundt i kommunen.

Derfor er vores forslag, at den ene daginstitution, der skal holde åbent i ferieperioderne, bliver den mest centrale for alle - nemlig den i Kerteminde. Dette mener vi er et for alle acceptabelt forslag - når nu det ikke kan være anderledes.

Vi fæstner os ved, at mindst et af de politiske partier er meget betænkelige ved den måde besparelserne realiseres på, og at de gerne havde set mere end et enkelt forslag. Ligeså gør vi. Aftalen om fælles pasning er en ommer!