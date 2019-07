Debat: Et svar til byrådsmedlem Palle Fischer (K)

Læserbrev: I et læserbrev den 3. juli omtalte jeg kommunens forsøg med at ensrette Frederiksgade fra havnen. Et forsøg, der kan munde ud i en permanent ordning. Overskriften lød "Selvmål i Frederiksgade". Baggrunden for mit læserbrev var at gøre opmærksom på, at man med en permanent ordning vil genere trafikken og især de kunder i byen, der ønsker at bruge den parkeringsplads i Frederiksgade, som kommunen selv har henvist til, som alternativ til parkeringen, der er fjernet på Svendborg Torv.

Palle Fischer, konservativt byrådsmedlem, vælger så i et læserbrev i denne avis den 9. juli at belære mig og andre detailhandler lidt om de udfordringer, han mener, vi står over for. Og det er ikke parkering eller mangel på samme, hvis jeg forstår indholdet korrekt. Men nu vil jeg gerne have lov til, ganske offentligt, at fortælle Palle Fischer, at mit læserbrev ikke handlede om omlægningen af Klosterplads og de parkeringspladser, der forsvinder i den forbindelse. Den debat har vi været igennem.

Det handlede ganske enkelt om, at jeg ikke mener, at kommunen, i høj grad nok, respekterer betydningen af, at bilister nemt kan færdes i bymidten og nemt kan finde frem til en parkeringsplads. Jeg har med stor glæde konstateret, at man rent faktisk har dobbeltkørsel fra Klosterplads og til parkeringspladsens indkørsel, præcist som jeg foreslog som en løsning i mit læserbrev. Jeg kunne dog så ønske, at man ved skiltning om gennemkørsel forbudt kunne have et underskilt, der tydeliggør, at der er indkørsel til parkeringspladsen.

Tilbage til Palle Fischers læserbrev. Først tak for de pæne ord om min person, mit arbejde og mine klummer, og til dig skal også lyde alt min respekt for dit store engagement for en aktiv bymidte, om end vi så ikke er helt enige i midlet til at nå målet.

Du bringer Klosterpladsomlægningen ind i billedet, og i den forbindelse nævner du, at det ikke giver mening, at Torvet fortsat står tomt og at borgmesteren burde have haft et oplæg til, hvad der skulle ske inden man bare nedlagde parkeringen.

Må jeg så spørge dig om det samme. Hvad skal der ske på den nye fine Klosterplads uden parkering? Palle, i en belærende tone, skriver du, at detailhandlens største udfordring er nethandlen. Her må jeg konstatere, at det er en af dem. Og hvis vi besværliggør det at komme til byen i bil, som mange trods klimakrisen fortsat vælger at gøre, så bliver nethandlen en endnu større udfordring. For så er det jo nemmere at gøre sine indkøb hjemmefra.

Jeg er enig i, at liv i bymidten gør bymidten interessant. Men jeg kan også fortælle dig, hvad du muligvis ikke ved, at mange af os går ned i omsætning, når der er arrangementer, fordi det ofte er dem, folk kommer for. Men vi bakker dem op, for vi er sikker på, at den hyggelig by med meget liv og mange spændende aktiviteter, får folk til at bruge byen mere, også på de dage, hvor der ikke er aktiviteter.

Jeg er altid klar til personlig drøftelse med dig og andre politikere, der har lyst til en snak med os, der lever af kunderne i byen og skaber arbejdspladser. For jeg ved, at vi er enige om detailhandlens og restaurationslivets betydning for en aktiv bymidte. Så slå på tråden efter sommerferien, så sætter jeg kaffen over.