Debat: Er det virkelig nu kraftvarmeværket skal lukkes?

Læserbrev: Kraftvarmen er godt for miljø og økonomi: I Fyns Amts Avis den 3. august kan jeg læse, at Gyvel Kallan er dybt forundret over de påstande og manglende viden, som undertegnede har. For god ordens skyld kan jeg oplyse, at jeg har 36 års erfaring i affaldsforbrænding.

Gyvel skriver, at vi årligt modtager 35.800 tons affald fra Faaborg/Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg kommuner, og at vi brænder 52.000 tons, de resterende 16.200 tons kommer fra Bremen i Tyskland.

Jeg kan oplyse, at vi i 2018 fik 2819 tons fra Bremen, og at vi i år ikke har modtaget noget.

Gyvel Kallans påstande skyldes nok manglende viden. Dagrenovation er ikke det eneste affald, vi modtager. Der kommer årligt cirka 7000 lastbiler med affald fra industrien m.m.

Det er tanken, at alt affald på sigt skal genanvendes, og dermed ikke brændes hverken i Svendborg eller Odense, skriver Gyvel Kallan, men er det så den rigtige rækkefølge, først at lukke Svendborg Kraftvarme. Burde du i stedet ikke bruge dine kræfter på at få gennemført total genanvendelse, så vil kraftvarmeværker i Danmark lukke helt af sig selv, da de ikke har mere brændsel. Luk eventuelt alle kul-, olie- og naturgasfyrede anlæg først.

Du skriver også, at hvis Svendborg Kraftvarmeværk skal bibeholdes, skal det forsætte forureningen de næste mange år. Men er vi nu også så slemme, som du gerne vil gøre os til.

Miljøstyrelsen har udstukket grænseværdier for, hvor meget et Kraftvarmeværk må udlede.

Hvad må vi udlede grænseværdi døgnmiddel. Hvad udledte vi i gennemsnit i juli måned?

HCL = Saltsyre grænsen er 10 mg/Nm3. Vi udledte 0 mg/Nm3

SO2 = svovldioxid: 50 mg/Nm3. 0 mg/Nm3

Støv: 10 mg/Nm3. 0,1 mg/Nm3

CO = Kulilte: 50 mg/Nm3. 0,1 mg/Nm3

TOC = Organisk kulstof: 10 mg/Nm3. 0 mg/Nm3

NOx = Kvælstofoxider: 400 mg/Nm3. 133 mg/Nm3

Så som du kan se, er vi meget meget langt fra grænseværdierne.

I 2024 er gælden på Svendborg Kraftvarme betalt. Renter og afdrag udgør i dag cirka 17 millioner/år - 30-35 procent af værkets omkostninger. Efter 2024 kan prisen på varme og affald således reduceres, hvilket betyder, at der kan produceres væsentligt billigere varme til Svendborg Fjernvarme og meget lavere takst på forbrænding af affald for kunderne i Svendborg. I øvrigt vil jeg også nævne, at vi i de 20 år Svendborg Kraftvarme har eksisteret, har fjernvarme kunderne altid fået den billigste varme fra os.

På en vinterdag bruger Svendborgs fjernvarmekunder 40-55 MW varme. En kommende varmepumpe producerer 15 MW, så der mangler stadig 25-40 MW, som ved en lukning af kraftvarmen skal laves på gas/olie, der udleder CO2 uanset om det er grøn gas eller naturgas.

I stedet for at blive ved med at krydse klinger her i Fyns Amts Avis, vil jeg gerne invitere dig til en rundvisning/snak på Kraftvarmen. Ring 62233575 for at aftale en tid, eller skriv en mail kraftvarme@svendborg.dk