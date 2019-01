Debat: Er det demokrati

Læserbrev: Nu har vi det sidste halve år hørt Kasper Olesen og Hans Luunebjerg samt især Jesper Hempler agitere mod medierne, der hindrer byrådet i at tage beslutninger og trækker sager i langdrag ? det er venstre, socialdemokrater og socialistisk folkeparti, som er de første og største til at råbe op, hvis der sker noget, de ikke synes om.

En borger siger sin mening om en fyret medarbejder i medierne, og straks er der en politianmeldelse til damen, og det nævnes, at hun er bokser og en dygtig en af slagsen. Hvad det så har med sagen at gøre?

Havnen i Kerteminde er sinket, fordi medierne har skrevet om det, vindmøllerne i Munkebo blev sinket, fordi medierne skrev om det. Medierne skrev om rådhuset - nyt/gammelt. Det blev ikke til noget.

Medierne skrev, hvor er pengene blevet af - cirka 86 millioner. Borgerne fik aldrig svar på det.

Nu har medierne så skrevet om sammenlægning med Odense eller Nyborg - måske en god ide med Nyborg, men det må i så tilfælde ske uden det byråd, der sidder i Kerteminde, fordi de som Odense tiltager sig diktatorisk magt og har mere travlt med at ødelægge og pleje egne interesser og sørge for at afgående i større stillinger på rådhuset får et milionbeløb til at klare sig for, når de stopper eller bliver fyret.

Er det for at de skal holde kæft? Når borgmester eller andre i Kerteminde byråd/Kommune skal have sandheden at vide, må man ikke skrive, at de er idioter. Man kan derimod skrive, jeg har hørt, at næsten halvdelen af byrådet er ikke idioter, og hvad borgerne så lægger i det. Ja, medier og tanker hos andre kan Kasper Olesen ikke politianmelde.