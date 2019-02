Debat: Er Svendborg en handelsby om 10 år?

Læserbrev: For godt et år siden skrev Børsen: "I værste fald vil der om 10 år være 29 handelsbyer tilbage i Danmark". Vi vil gerne kæmpe for, at Svendborg bliver en af de handelsbyer, der er tilbage.

Det er ikke sund fornuft at lade Torvet stå gabende tomt det meste af tiden. Det er ikke sund fornuft at nedlægge de fleste parkeringspladser på Klosterplads. Det er ikke sund fornuft at understøtte nethandlen ved at gøre det svært at handle i byen. Det er ikke sund fornuft at lukke parkeringspladser og bruge tiden på analyser, mens forretningerne mister omsætning.

De forretninger, der forsvinder, kommer ikke tilbage, når man engang har fået diskuteret færdigt. Statistikker og kasketter. Troværdighed og validitet i undersøgelser. Og sammenligninger med Odense og København. "Operationen var vellykket, men patienten døde desværre".

Vi vil blive ved med at være en hyggelig handelsby. Find løsninger, der virker nu og om 10-20 år. Vi vil gerne bevare liv i vores by.