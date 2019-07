Debat: Ensretning af Frederiksgade virker ikke gennemtænkt

Læserbrev: Det virker ikke gennemtænkt, at Frederiksgade skal ensrettes fra havnen. Derved belastes det til dels rekreative område ved havnen af bilister, der skal parkere på p-pladsen øverst i Frederiksgade. Man kunne i det mindste lade ensretningen begynde efter indkørslen til p-pladsen.

Forsøget med ensretning er en del af projektet med at ændre Klosterplads. Man har sommetider det indtryk, at politikere i Svendborg ikke kan se en plads uden, at den absolut skal gøres til hygge-nygge-oplevelsesplads.

Af historiske grunde hedder den Klosterplads. I alle andre byer ville den hedde Banegårdspladsen, og dens funktion ville være at være en del af et trafikknudepunkt.

Ingen ville få den tanke, at der skulle være hygge-nygge-oplevelser på den. Og Klosterplads fungerer godt som en del af et trafikknudepunkt. Der er god plads til at afvikle trafikken ved spidsbelastninger med togankomst og-afgang og i mellemtiden er den som korttidsparkering til glæde for borgere, der skal handle.

Så i disse økonomisk trængte tider skulle man måske spare pengene. Hygge-nygge-oplevelser kan man jo få så mange andre steder i Svendborg.