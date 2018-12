Debat: En trist historie for kommunens borgere

Læserbrev: 29/11 var en dag, jeg havde ventet på det meste af året. Den dag blev det muligt at komme ned i bassinet foran Dosseringen i Renæssancehavnen for at se hvilke konsekvenser det fortsat havde fået, at man havde fjernet glaciset i 2013, siden 2014 hvor jeg var dernede sidste gang. Ved 13-tiden var vandstanden helt usædvanligt 1,02 cm. under daglig vande.

I 2017 indgik kommunen et dårligt forlig med J.M.Eriksson, som må siges i høj grad at være til ugunst for kommunen. Den kendsgerning, at entreprenøren fjernede glaciset, trods klare påbud i materialet om ikke at beskadige glaciset af hensyn til de ekstreme situationer, det skulle beskytte imod uden samtidig at beskrive fjernelsen i byggereferaterne og indhente godkendelse fra kommunen burde havde betydet, at man krævede glaciset erstattet. Ligeledes burde det havde haft konsekvenser for Rambøll, som var antaget som konsulent til at følge byggeriet for kommunen. Hvilket jeg ved en lejlighed spurgte Hans Luunbjerg om. Han svarede: "De havde skrevet sig ud af ansvaret"

Ved forliget accepterede kommunen af stort set kun stykket fra Dosseringen 6 hen til knækket ved den gamle jernbanebro, blev der gjort noget ved. Den berømte betonplade, som var lagt på den nøgne skrænt i hele længden, kun som konsekvens af beboerklager, var allerede efter et år så undermineret, at man erkendte at måtte gøre noget ved sagen på det stykke. Entreprenøren mente ellers sagtens fra start, at man kunne efterlade den nøgne skrænt. Det blev jo dækket af terrasserne, så det var der ingen, der så. Sikke en moral. Tænk, det fine glacis med specialtilhuggede sten var lavet så godt og var fuldstændig tæt og var effektivt ført ned i vandet, det kunne havde havde fungeret i flere hundrede år, burde de havde erstattet.

Og hvad så jeg så i bassinet: På stykket fra Langebro hen til Dosseringen 6 var der også en underminering, men bagved stod en gammel spunsvæg fra 1955, som var udskiftet ved årtusindskiftet, så der slap entreprenøren. Stykket fra Dosseringen 6 til knækket var som sagt så undermineret, så der blev det yderste af trædækket taget op og en fiberdug lagt ud over skrænten og et læs sten ovenpå til af holde på dugen. På billedet i Fyens Stiftstidende 2/12 kan man tydeligt se omfanget af stenene, de rager langt ud. Det var ikke et kønt syn, men blev senere dækket af vandet. Nu er det i hvert fald helt umuligt, at der nogensinde kan ligge de planlagte både. Så nu kan man godt fjerne de "flækkede" pæle, og konstatere endnu en fejldisposition.

Stykket fra knækket hen til Rudolf Mathis var selvfølgelig også undermineret, der stod ovenikøbet en pæl inde under, som ikke var ført i bund, den svævede frit i luften. Der slap entreprenøren igen, fordi bagved var det gamle fundament til Jernbanen, som var fra 1899.

Jeg havde egentlig erkendt, at flere års indsats for at råbe politikerne op var forgæves, enkelte har dog vist lidt interesse, men uden at der kom noget væsentligt ud af det.

Men omtalen "Tjek af renæssancehavnen" i F.S. 2/12 var for mig en for stor provokation. Lars Bertelsen fra Kommunen udtaler: "Jeg synes ikke, der er meget at sætte en finger på." Han kunne som netop kommunens tilsynsførende under byggeriet let havde stoppet fjernelsen af glaciset, men levede ikke op til sit ansvar, men slap for let fra den sag. Hvad var formålet med at være sat til at følge byggeriet og så ikke skride ind, når han ser de er i færd med at fjerne glaciset?

Hele min interesse for sagen startede allerede i 2013, da den daværende ejer af Dosseringen 6 havde konstateret lugtgener i sit hus. Kommunen holdt ham bare hen uden at forholde sig til problemets kerne. "Nu var der åbnet for, at vandet kunne trænge ind under Dosseringen som konsekvens af det fjernede glacis, og det er ikke løst". Det har vi nu konstateret flere gange med sunkne fliser eller nedfald i vejbane eller huller. Derfor var kravet om, vi fik glaciset igen så vigtigt, hvis man ville løse problemet med vand under Dosseringen. Lars Bertelsen omtaler kort at der er ca. 10 m. af fortovet der sunket. Hvorfor?

Det bliver fortsat fremtidig et stort problem. Det var vore forfædre i 1899 fuldt opmærksom på, derfor lagde de glaciset, men kommunens ekspert på området i dag mener ikke problemet med indtrængende vand noget, han bør beskæftige sig særligt med.

Kære borgere, der vil komme mange flere problemer med vejbane og fortov, men i denne uge overgår det økonomiske ansvar til os borgere, så der slipper entreprenøren fri af sin forpligtelse.