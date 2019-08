Debat: En gang til ... for Palle Fischer

Læserbrev: Jeg bliver af Palle Fischer (K) beskyldt for at føre beskæmmende Venstrepolitik, fordi jeg sætter spørgsmål ved den administrative og politiske sagsbehandling i sagen vedrørende Klosterplads. Det er hårde ord, Palle. Men mine udtalelser og viden står jeg gerne på mål for.

Det må og skal være vores pligt som ansvarlige politikere at sige fra og gøre opmærksom på, hvis der lægges op til politiske beslutninger på et ikke oplyst grundlag. Og det er lige nøjagtig det, som du og et flertal i udvalget, med Flemming Madsen i spidsen, er i gang med.

Jeg gjorde opmærksom på, at der var problemer med at få godkendelse af den skitserede vejføring. Jeg gjorde opmærksom på, at det var klogt at få godkendt vejforløbet, før forslaget sendes i høring. Og før der tages stilling til, om det reelt er muligt at sikre nogle eller måske alle parkeringspladser foran Sydbank. Nøjagtig som også du/Konservative har bundet jer op på i "parkeringsforliget".

Men nej, vores ønsker og oplysninger var der kun Jens Munk, der lyttede til. Socialdemokratiet, Enhedslisten og dig som konservativ repræsentant tromlede blot hen over det, der for os i Venstre er helt naturligt. Altså at sikre, at det, der sendes i høring, også er det, der kan gennemføres.

At vores holdninger/oplysninger/udsagn i de konservatives øjne kan betegnes som "beskæmmende" undrer. Det undrer, at du som konservativ er så fast i kødet på ikke at ville lytte til de forretningsdrivende i områdets ønsker. Det er åbenbart kun de forretningsdrivende i Frederiksgade, der nyder de konservatives gunst.