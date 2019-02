Debat: Dummebøder, tak!

Læserbrev: Føler mig "krænket". Det er jo så moderne. Og jeg græmmes over at skulle bruge netop dette ordvalg.

"Krænket" over min daglige avis, min gamle så udmærkede arbejdsplads. Men søndag morgen var målet så fuldt. Jeg får røde knopper over stavefejl. Bevar's vel ingen er fuldkommen og en enkelt eller to i brødteksten ...

Men mit lokale søndags-opslag rummede to læsværdige læserbreve. Begge blev de skæmmet af rubrikfejl, der bør kræve "dummebøder" til de ansvarlige, tak!!

Et særligt ansvar må altid pålægges den journalistiske udformning af rubrik og layout.

Her drejede det sig om begrebet "BRYLLUPSTURISME" der blev til "GRYLLUPSTURISME" - lanceret under en såkaldt manchet, der lød "GRÅSPURVE". Helt meningsforstyrrende i forhold til læserbrevets vurdering, der var: Ministeren skyder "gråspurve med kanoner".

Læserbrev nr. to drejede sig om endnu en minister, der yder "FATTIGHJÆLP" til Ærø, som blev til FATIGHJÆLP.

Læseren vil sikkert lægge brevskribenten til last. Åh Herregud, hvor hun/han dog staver - hvilket er totalt urimeligt i forhold til det sjuskehoved, der har tilrettet rubrikken og glemmer korrekturen!!

Og forhåbentlig slutter det så her! Det vil fremme salgskurven ...

Svar: Tidligere lokalredaktør og årvågen læser Hans Christiansen har fuldstændig ret i, at der på søndagens Ærø-sider optræder de to nævnte svipsere, og at den slags naturligvis ikke bør forekomme. Om vi ligefrem indfører egentlige dummebøder, er vi ikke sikre på, vi kan love. Men vi beklager naturligvis fejlene.

Red.