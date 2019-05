Debat: Det lille byråd

Læserbrev: Ikke alle beslutninger, som tages i Svendborg Byråd, er lige fornuftige. Det rådes der nu bod på. Det lille byråd trådte sammen for første gang den 23. maj 2019 kl. 06:30 i herresaunaen i Svømmehallen ved Krøyers Have. Alle borgere i Svendborg og omegn har selvfølgelig adgang, men mødestedet sætter ærgerligt nok nogle begrænsninger med hensyn til køn og ligestilling.

Ordførende medlem, iværksætteren Jens Kjeldsen Høy udtaler: "I mine år i Aabenraa var jeg her med stort udbytte med i "Det Bette Byraad", som trådte sammen hver hverdagsmorgen kl. 06:00 i herresaunaen i Aabenraa Svømmehal. Vi var normalt 10-12 fremmødte herrer, hvor de fleste var både pensionerede, ret velbeslåede og med stor indflydelse på dagen og vejen for det rigtige byråd i byen. Dét er jeg i hvert fald sikker på, at borgmester Thomas Andreassen vil bekræfte".

Her i mere afslappede Svendborg lægger vi knapt så markant ud. Fremover vil der være møde hver mandag, tirsdag og onsdag morgen kl. 06:30. Dagsordenen for mødet på mandag, den 27. maj bliver vi enige om på mødet.

Og kære venner - ovenstående er faktisk meget seriøst ment. Vi ses.