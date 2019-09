Debat: Det gode liv med bevægelse og samvær

Læserbrev: Idræt og bevægelse er sundt, ikke kun for børn og unge i dagtilbud og skole, men også for ældre borgere og også når man bor på plejecenter. Når vi er aktive, så får vi det bedre med os selv. Hverdagen klares bedre. Selvværdet, humøret og energiniveauet stiger.

På ældreområdet i Svendborg Kommune er vores vision, at alle ældre borgere skal have et liv med livskvalitet. Et senioridrætscenter er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder med livskvalitet.

Derfor er det også rigtig dejligt, at to af vores plejecentre, Wandallshaven og Thurøhus, har sat bevægelse og hyggeligt samvær på dagsordenen og er blevet senioridrætsplejecentre. Det glæder mig, at vi har gode muligheder for at holde os sunde og aktive samtidig med, at vi hygger os og er en del af fællesskaber og netværk.

Vi ved, at de sociale fællesskaber og relationer er mindst lige så vigtige som selve motionen, og de rammer, der er skabt i Wandallshaven og på Thurøhus som senioridrætsplejecentre, har fokus på netop det. Der er mulighed for aktive fællesskaber til stor gavn og glæde for de borgere, der bor der.

Alle de aktiviteter der er sat i værk på plejecentrene, kunne ikke finde sted uden et helt uundværligt korps af frivillige, som flere gange om ugen møder op og deltager i aktiviteter og socialt samvær. De frivilliges engagement, energi og gode humør er en afgørende medspiller i vores velfærdssamfund. De gør en forskel og fortjener stor anerkendelse og tak.

Jeg glæder mig til at følge Wandallshaven og Thurøhus som senioridrætsplejecentre. Jeg håber og tror, at deres gode initiativer vil sprede sig som ringe i vandet på ældreområdet i Svendborg Kommune, så vi ser flere plejecentre blive senioridrætsplejecentre i fremtiden.