Debat: Derfor stemmer Enhedslisten nej til støtte til krisecenter

Det kan nok undre, at Enhedslisten ikke bare automatisk støtter et projekt, hvor der er ønsker om at få penge til at lave et kvindekrisecenter (som beskrevet i Fyns Amts Avis fredag. red.) Selvfølgelig vil vi sikre pladser nok på krisecentrene, men vi vil gerne være sikre på, at pengene gavner voldsramte kvinder. Der er flere ting, som skal afklares før vi kan støtte det konkrete projekt, som foreningen Sydfyns Krisecenter vil starte.

Det er en vigtig note, at der lige er blevet etableret et krisecenter i Stenstrup sidste år, og måske dækker det allerede det behov, der måtte være?

Det ligger os på sinde, at der er pladser nok, men vi er dog mindst lige så optaget af, at der er et velfungerende efterværn for kvinderne. For dårlige økonomiske vilkår og et manglende efterværn kan betyde, at kvinderne efterfølgende sidder fast i uholdbare livsvilkår!

Derfor er det vigtigt for os, at vi ikke bare udsteder en blankocheck til etableringen af endnu et krisecenter, når det er mindst lige så vigtigt, at sikre økonomi til et ordentligt efterværn.

Vi mener egentlig, det burde være en statslig opgave at sikre tilstrækkeligt med pladser på krisecentrene. Det er jo kommunerne, som betaler udgiften.

Vi har da også på Christiansborg indkaldt til gentagne samråd for at stille spørgsmål vedrørende de manglende pladser til kriseramte kvinder.

Enhedslisten vil gerne være med til at sikre krisecentre og hjælp til voldsramte kvinder, vi vil bare gerne være sikre på, at støtten ikke mere får karakter af støtte til iværksætteri. Det sidste synes vi ikke nødvendigvis er en kommunal opgave. Vi synes, det er fint at sagen bliver ordentligt belyst og debatteret i byrådet.