Læserbrev: Nu er valget overstået, et valg hvor partierne nærmest faldt over hinanden i snakken om klimaet. Alle ville gøre noget. Afgift på flyrejser, spis mindre kød, udfas dieselbiler, plant flere træer - Fyn har kun 15 procent dækket af skov. Alle vil noget, men ingen gør noget. Jeg kom til at tænke på disse linjer fra sangen: "Som dybest brønd gi'r altid klarest vand".

"Du puslingland, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge" (Jeppe Aakjær 1916).

Men så mødte jeg Jens Thomsen, som gør noget. Han har sammen med en lille flok startet et projekt op for et par år siden (Grow For It). De planter træer, ikke i Danmark, men i Afrika. Det er godt i gang. Der plantes blandt andet træer i Guinea. Det giver arbejde til lokalbefolkningen, så lysten til migration til Europa mindskes. Det binder CO2. Det forbedrer miljøet og levevilkårene.

Mange vil nok spørge: Hjælper det, virker det, kan jeg gøre noget, er det ikke dyrt? Ja, det gør det. Jens har lige været i Afrika (for egen regning) og set, at plantningen går rigtig godt. Den er endda foran planen. Gennem Grow For It kan du få plantet et stykke skov, stort eller lille. En hektar skov opsuger den CO2, som et menneske udleder i sti liv og en hektar kan plantes for 7500 kroner, men selv små beløb kan være med til give os en bedre verden for os, vore børn og børnebørn.

Hvem er Jens Thomsen? Er han en fantast? Nej, han er entusiast. Han har arbejdet med vindenergi lige fra han var med til at bygge møllen Tvind og gennem arbejde på Bonusmøllen i Brande til Siemens Windpower. For lige at nævne det, så er han en af foregangsmændene i et projekt, der kan omdanne amoniak til brændstof, der kan bruges i store motorer i skibe, fly, lastbiler og landbrugsmaskiner. Der er kontakt til et af verdens største rederier, samt til et par af største lastbilproducenter.