Debat: Der findes ingen støjsvage brosten

Læserbrev: Jeg har flere gange sendt Jesper Hempler links og artikler om "brosten og støj."

Enten har han ikke gjort sig den ulejlighed at læse dem, eller også har han ikke forstået, hvad han har læst.

Jesper Hempler har lavet en rapport på teknisk udvalgs vegne til byrådet, hvori det fremgår, at brosten ikke løser støjgenerne. Der findes ingen støjsvage brosten, men nu anbefaler Jesper Hempler brosten endnu en gang.

Tornøe Hotels og jeg spurgte arkitektfirmaet i et introduktionsmøde på Toldboden om brostenene ville lave mere støj end den eksisterende asfalt. Vi blev af tegnestuen forsikret om, at det ville de ikke. Nu fire år efter, hvor det er konstateret, at støjniveauet fra brostenene overskrider Miljøministeriets anbefalede grænseværdier, beder kommunen selv samme tegnestue om at stå for, at nye, "lydsvage" brosten bliver lagt.

Jeg står måbende uforstående!

Byrådet behøver ikke at lægge et testområde af brosten. Hvis den ikke tror på de mange tekniske rapporter, som allerede eksisterer, så ligger der masser af brostensbelægninger rundt omkring i Danmark, som man kan prøvekøre på.

Kommunen forhaler tiden og lader som om, at den foretager sig noget.