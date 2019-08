Læserbrev: Debatten i avisen går i øjeblikket meget på, om der investeres for meget i Svendborg by, i forhold til de to gamle landkommuner. Selvfølgelig skal der slås græs de forskellige steder i kommunen og dejligt, at der etableres cykelsti mellem Viebæltet og Dronningemaen. Næste ønske/investering byrådet gerne må foretage sig, så kommunen holdes i balance (Venstre mener jo, kommunen er i ubalance) er etablering af to cykelstier med belysning. En mellem Gudme og Hesselager, og en på Stenmurevej mellem Lundeborg og Broholm. Pengene kan byrådet søge via statens cykelstipulje eller statens indtægter fra fotovognene.