Debat: Byrådsmedlem må føle sig ramt

Læserbrev: Kære Torben Frost (byrådsmedlem (S), red.). Man siger gerne, at hvis nogen følger sig ramt, så råber de op og efter dit læserbrev, så tror jeg, du føler dig lidt ramt. Du gå i rette med mig, fordi jeg påpeger de fakta, at normale mennesker udleder af borgmester Bo Hansen (S) og byrådsmedlem Flemming Madsens (S) indlæg i avisen nemlig, at hvis det er socialdemokrater, der står ved roret, så er alt uden for byskilte ikke så vigtigt. Du gik til valg på det modsatte budskab, du skulle være en stemme for oplandet. Det er så sjovt, at når oplandet kommer med kritik af jeres fokus på bymidten, så er oplandets stemme pludselig tavs.

Jeg skal ikke svare for, hvad Venstre og Dansk Folkeparti er kommet med af forslag til budget, jeg er heldigvis blevet så klog i min fremskredne alder, at jeg fandt ud af, at det eneste man fik ud af at betale for at være med i et parti var, at man skulle bankes på plads og gå i takt. Derfor vil jeg fortsætte med at påpege, at der er borgere, der føler du og andre politikere deler dem i A- og B-hold. Noget selv den mest trofaste partisoldat burde kunne læse sig frem til, hvis man læser aviser.

Og skulle du som oplandets stemme ikke bruge lidt flere ord på at italesætte alt det gode, I gør for oplandet, for at modbevise mine påstande i stedet for at gå i kamp mod en gammel mand, der taler jeres to chefer imod?