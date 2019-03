Læserbrev: Debatlysten fejler bestemt ikke noget i Svendborg byråd.

Den almindelige borger har bare svært ved at følge med i, hvad der sker til byrådsmøderne uden ordentlig tv-dækning af møderne.

Desværre har kommunen ikke råd til et ordentlig lyd og tv-anlæg som for eksempel Odense Kommune.

Det kan ikke passe, at vi i en så stor kommune som vores skal spare på alt, selv muligheden for at følge demokratiet fra udkanten af kommunen.

Den længere afstand til byrådet og de mange flere punkter på dagsordenen efter kommunesammenlægningen gør internettet fantastisk. Borgerne kunne via byråds-tv, nøjes med at bruge tid på de emner, der interesserer borgerne og så fra alle hjørner af kommunen.

Jeg vil gerne sende en tak til Svendborg TV og de forrige på opgaven, TVT Svendborg, for på bedste vis at levere lyd og billeder fra byrådssalen.