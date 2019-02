Debat: Bofællesskab skal harmonere med omkringliggende parcelhuse

Læserbrev: Jeg bor i den kønneste lille by af alle: Kerteminde

Byen med de røde tage - Haven ved havet

Byen fortjener en bevidst vækst og udvikling til fordel for hele kommunen, så vi kan vedblive at være stolte og tilfredse med at bo her, og så byen kan udvikle sig og tiltrække nye attraktive borgere. Politikerne har en væsentlig rolle i forhold til at skabe rammerne og ansætte kompetente og dygtige medarbejdere til at realisere planerne.

Som mester så sine svende, siger vi i min familie.

Jeg er desværre ufrivillig blevet part i en sag, hvor det bærer tydeligt præg af, at der foregår en særdeles mangelfuld og favoriserende sagsbehandling. Med risiko for særdeles krænkende forulempelse af mig og mange andre borgere i mit område.

Om det er mester eller svende, der fejler, vil jeg lade stå usagt.

Sagen omhandler ombygning af en ældre ejendom på Tyrebakken. Bygherre indsender vildledende og mangelfulde oplysninger, hvilket ikke bliver opdaget i sagsbehandlingen. Det drejer sig om opl. om:



a) eksisterende etagemeter angives til ca. 1200 - fakta er 827 b) nyt projekt opføres "væsentligt lavere" - fakta er: samlede volumen af byggeriet over stueplan er i dag 987m3. I projektet vil det være 3300 m3. Altså væsentligt højere og vil adskille sig klodset fra det omkringliggende parcelhuskvarter.

Jeg byder et bofællesskab velkommen i rammer, der harmonerer med de omkringliggende parcelhuse.