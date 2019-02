Debat: Biogasanlæg en del af den grønne omstilling - vil vi den?

Læserbrev: Gang på gang oplever jeg stor modstand, når der skal opføres grøn energi til at fremme den grønne omstilling eller fremme det nationale mål om at blive CO2-neutrale i år 2050.

En af udfordringerne ved den grønne omstilling, modsat olie og naturgas, er, at disse enheder, der skal producere grøn energi, fylder væsentlig mere, end den gas og olieledning, der er gravet ned fra Nordsøen. Derfor opstår der oftest en debat, hver gang en sådan enhed skal placeres, om enten det er vindmøller, solceller eller biogas.

De seneste år har jeg oplevet stor lokal modstand mod opførelse af disse grønne energikilder, senest de såkaldte ''Skiftekær-møller''. Og inden da har der været stor modstand mod de vindmøller, der er placeret omkring Søby. Nu er debatten så kommet til endnu en grøn omstilling, biogasanlægget på Andekærgård.

Et biogasanlæg kræver afgasningstanke til afgasning af biomassen, og disse tanke er ikke kønne, men nødvendige for at processen kan lade sig gøre. I planlægningen for biogasanlægget på Andekærgård bliver disse tanke afskærmet med jordvold og tre rækker løvhegn, så det generer landskabet så minimalt som muligt. Udover anlæggets udseende går debatten på antallet af vejtransporter, som er de 20 procent af biomassen, der skal tilføres anlægget udefra, mens 80 procent af biomassen er til stede på matriklen i forvejen i form af gylle, dybstrøelse og halm - transport af denne biomasse vil være der uanset hvad.

Disse vejtransporter - altså de 20 procent - udgør 4,5 kørsler om dagen. Mange foreslår derfor, at det er bedre at opføre et stort fælles biogasanlæg i et industriområde, men dette vil medføre væsentligt flere transporter, da alt biomassen skal flyttes til industriområdet og tilbage til Andekærgård igen. Rent logistisk giver det derfor rigtig god mening, og til mindst gene, at placere biogasanlægget ved Andekærgård, hvor langt størstedelen af biomassen forekommer. Det vil give langt de færreste transporter.

Alle ønsker grøn energi, men der er ikke nogen, der ønsker det i nærheden af, hvor man bor. Et eller andet sted skal disse enheder placeres, og spørgsmålet er derfor, hvor langt man vil gå for at være med til den grønne omstilling. Jeg byder den grønne omstilling velkommen, selvom jeg er nærmeste nabo til det planlagte biogasanlæg med en familie med to små børn.