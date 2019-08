Debat: Besked til borgmesteren, vi savner Gudme Kommune

Læserbrev: Det kan godt være, når du, borgmester Bo Hansen (S), besøger Gudmehallerne, at du aldrig tænker over, at du er i gammel Gudme Kommune. Husk på, Bo, at Venstre lovede for 18 år siden at bevare Gudme Kommune og løb så fra løftet og sammenlagde os med jer, desværre. Gudmes kommunalbestyrelse kunne noget, som Svendborg byråd ikke har interesse i. Når kommunalbestyrelsen så ind i skolernes fremtid og kunne se børnetallet falde, blev en handlingsplan søsat. På den måde flyttede flere til Gudme Kommune, og vi behøvede ikke at lukke hverken Sct. Michaels Skole eller pille ved antallet af klasser på andre skoler. Daværende borgmester Erik Ullemose investerede i kommunens skoler i stedet for at afvikle dem, som byrådet i Svendborg stille og roligt gør. Når Læsø Kommune, med omkring 1800 indbyggere, kan klare sig selv, kan vi ligeledes, som en større kommune med over 5000 indbyggere.