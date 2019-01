Debat: Arnkiel skal holde sig til sandheden

Læserbrev: Jeg mindes, at vi i byrådet meget hurtigt efter valget var samlet til seminar, hvor vi blandt andet talte om god tone og var enige i, at det at holde sig til sandheden kom man længst med.

Nu læser jeg så indlægget fra Knud Ahrnkiel (KA) og føler trang til at komme med et par små input, for hvor dejligt kunne det ikke være, hvis han holdt sig til sandheden og i øvrigt forfulgte den politiske bold og ikke manden bag.

Det kan selvfølgelig være, at KA ikke har kendskab til den økonomiske side af sagen, eller også ønsker han blot at lave ballade - jeg håber det første.

KA skriver, at vi i byrådet gav en tillægsbevilling til Udvikling Fyn. Dette er ikke sandt. Det, byrådet gav en bevilling ti,l var Erhvervshus Fyn.

Dernæst skriver KA, at der blev givet en bevilling på kr. 1.2 mio. Dette er ikke sandt. Der blev givet en bevilling på kr. 710.000.

Sidst men ikke mindst skriver KA, at bevillingen sker ved et kassetræk. Dette er kun delvist sandt. Byrådet lavede faktisk en hård prioritering af de midler, som vi har. Knap halvdelen af bevillingen kom derfor fra en omprioritering og den anden halvdel ved hjælp af nogle midler, som kommunen har fået fra staten igennem en overgangsordning. Pengene fra staten vidste vi ikke, at vi ville få, og derfor var pengene ikke på forhånd budgetteret. Alt i alt en balanceret og efter min mening ansvarlig finansering.

Og så er der faktisk en lille ekstra detalje - eller faktisk toDet er nemlig sådan, at kr. 250.000 ud af de kr. 710.000 blev vi i kommunen pålagt at betale på baggrund af en aftale som regeringen, og DF vedtog. Den anden, lille detalje er, at vi med denne bevilling indgår i et samarbejdet omkring beredskabet, hvilket sparer Kerteminde Kommune for kr. 1.0 mio - det tænker jeg bestemt også er værd at nævne.

I Kerteminde har vi ambitioner for erhvervslivet og på den baggrund vedtog vi, at vi skulle med i det udvidede erhvervssamarbejde på Fyn samt Film Fyn, hvilket gør, at vi i Kerteminde Kommune nu er med i det strategiske arbejde omkring de fynske erhvervsklynger til glæde for vores virksomheder og dermed en af grundstøtterne for vores fremtidige velfærd i form af arbejdspladser.

Lad os endelig være uenige. Det kan der faktisk tit og ofte komme noget rigtig godt og konstruktivt ud af. Men lad os holde fast i sandheden og fakta, gå efter den politiske bold og ikke manden bag, så tror jeg vi kunne blive endnu bedre og endnu mere konstruktive.