Debat: Ambitioner var gode nok, men for Langeland endte det skidt

LÆSERDEBAT: "Ambitioner for hver enkelt ung" - med det motto indgik en bred kreds af Folketingets partier i oktober 2017 en aftale om at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Men netop den reform har trukket tæppet væk under HF & VUC Langeland i Rudkøbing - et uddannelsessted, der om nogen har levet op til de intentioner, som partierne bag reformen taler om.

HF & VUC Langeland skal lukke med udgangen af dette semester. Den 3. januar var der et stort møde, hvor vi diskuterede muligheder for at videreføre uddannelsen og det miljø, som det har taget en række år at bygge op, og som har hjulpet så mange unge. På mødet stod en række unge og også lidt ældre kursister op og fortalte om, hvordan HF & VUC Langeland havde hjulpet dem væk fra et liv på kontanthjælp, over til et liv, hvor de fik realiseret deres drømme. Men nu er det - efter alt at dømme - slut.

Her er nogle udtalelser fra partierne bag "reformen":

Undervisningsminister Merete Riisager, Liberal Alliance: "... hjælpe flere unge til at blive chauffør i deres eget liv..."

Annette Lind og Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet: "... flere skoler i hele landet, særligt i landdistrikterne."

Marlene Harpsøe og Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti: "... et bredt geografisk udbud af skoler for at sikre nærhed for de unge."

Anni Matthiesen og Carl Holst, Venstre. "... unge kan komme i beskæftigelse eller på en ungdomsuddannelse gennem den nye forberedende grunduddannelse,"

Marlene Borst Hansen, Det Radikale Venstre: "... unge i hele Danmark skal have adgang til den forberedende grunduddannelse."

Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti: "Det er en kæmpe sejr for eleverne..."

Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti: "Hver enkelt skal blive herre i eget hus, i stand til at tage en uddannelse og opnå varig beskæftigelse."

Efter hver af de fine intentioner kan man tilføje: Hvorfor gælder det ikke de unge på Langeland?