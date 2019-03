Debat: Alternativ cykelsti

Læserbrev: Efter de mange artikler i diverse medier om cykelstien nedenom Hvidkilde savner jeg et alternativ til den forkromede og dyre løsning, der er lagt op til på en strækning på 2,3 km, her taler vi om 68 millioner i 2019 kroner.

Jeg har tidligere fremført, at vi har en fantastisk cykelsti ved Hvidkilde, men vi skal bare have bilerne væk, og derfor giver det mening at foreslå at sætte fokus på en omfartsvej syd om Hvidkilde. Jeg forstår ikke, hvorfor man er så angst for at fremføre det som et ønske, da det ville være med til at løse de trafikale udfordringer, der er p.t.

Vi får jo ikke løst problemet med den megen biltrafik ved etablering af cykelstien, sidste måling på strækningen 15. januar 2019 siger 8000 biler i døgnet, og det gælder jo hele vejen til Faaborg gennem Vester Skerninge.

Vi har en af de største virksomheder i Svendborg Kommune, Scan-Hide i Vester Skerninge, som ikke kan få modulvogntog til deres virksomhed, fordi vejnettet sætter begrænsninger, og netop det giver også udfordringer, når man skal køre på de små veje gennem Vester Skerninge.

En omfartsvej koster selvfølgelig rigtig mange kroner, men den kunne jo etableres i etaper, og netop den første til Vester Skerninge ville give god mening, også set i lyset af at der stadig kommer flere biler på vores veje. Med indvielsen af Ollerup Arena vil det give store udfordringer med forhåbentlig rigtig mange arrangementer med op til 3500 tilskuere, når de mange gæster skal hjem igen.

Når det så er sagt, har grev Christian på Hvidkilde uofficielt tilbudt at lægge jord til en cykelsti syd om søen, egentlig i samme trace, hvor vejreservationen til omfartsvejen ligger. Det kunne være et godt alternativ og vil kun koste i omegnen af 10 millioner fra Svendborg til Ollerup.

Det behøver jo ikke at være det store forkromede projekt, som der er lagt op til, med alle de trængsler det vil give i forbindelse med anlægget, hvor man i flere måneder må forsinkes, når der skal arbejdes på strækningen med lysregulering og en længere rejsetid. Ét er vi vel alle enige om, at det er cykellisternes sikkerhed, der er det altafgørende?