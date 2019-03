Debat: Åbent brev til borgmester Bo Hansen

Læserbrev: Kære Borgmester Bo Hansen, vi bliver nødt til at vedkende os, at ligegyldig hvilke problemer børn og unge roder med, så er det et fælles samfundsansvar, for mange af de problemer børn og unge kommer ud i, har faktisk sine årsager i, hvad der sker i vort fælles samfund.

Du siger i Fyns Amts Avis den 13. marts, at børns og unges problemer er forældrenes, det er det selvfølgelig i et vist omfang, men børn og unges problemer kan også være indenfor i familien, og så har forældrene ikke den helt store mulighed til at hjælpe børnene og de unge. Her er det så, at vi som samfundets fællesskab skal træde til og hjælpe børnene og de unge samt deres forældre.

Desværre er det netop de problemer en familie havner i, vi som samfund har så svært ved at træde hjælpende til, fordi vi endnu ikke har haft en landsdækkende dialog om, hvad det er for et velfærdssamfund, vi gerne vil leve i og med, i et menneskeligt fællesskab - som samfund.

Bo Hansen og alle dine kommunalbestyrelses-kollegaer vil kunne være med til at presse på, over for Folketingets politikere, at vi gerne vil have en landsdækkende dialog med befolkningen om, hvad det er for et velfærdssamfund, vi gerne vil leve i og med, sammen med alle andre mennesker i et levende, et livgivende og et livsbekræftende fællesskab.

Der har aldrig været en egentlig dialog med befolkningen om, hvad det er for et velfærdssamfund, vi har skulle have. Det har udelukkende været politikerne, der har debatteret og formet vort fælles velfærdssamfund, helt hen over hovedet på befolkningen. Befolkningen er overhovedet ikke taget med på råd, heller ikke ved den sidste sundhedsreform, som regeringen har lagt frem. Alt sker hen over hovedet på befolkningen, og hvad får vi så ud af det? Noget, der virker til dels, og noget, der slet ikke virker.

Det kunne være rigtig godt, dersom politikerne, både de kommunale, regionale og dem i Folketinget, satte sig ned og tog befolkningen med ind i drøftelserne om, hvad det er for et velfærdssamfund, vi som mennesker gerne vil leve i og med, sammen med alle andre i et levende, et livgivende og et livsbekræftende fællesskab.

Kan og vil du det, kære borgmester Bo Hansen?

Her handler det ikke om politik, her handler det om mennesker og deres levende liv.