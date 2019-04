Jeg hører ikke til dem, der frygter fremtiden - frygter, at verden er ved at brænde sammen i krige, uenigheder og klimaudfordringer. For nok kan der være grund til bekymring, når man dykker ned i nyhedsstrømmen. Men rent faktisk er der grund til at være optimistisk på Danmarks og den vestlige verdens vegne. Det gælder også politikerne, som nu melder sig ind i valgkampen. De har nemlig alletiders chance for at mobilisere de unge vælgere på ny - hvis de lytter og tager dem alvorligt.

Min optimisme skyldes især de mange unge, som er politisk aktive, som debatterer tidens vigtige og kontroversielle emner lystigt og sågar demonstrerer eller strejker for en grønnere klimapolitik. De lader virkelig høre fra sig for tiden og vi andre bør virkelig lytte efter og tage dem alvorligt. Deres sager er efter min mening valgets vigtigste, for det er de sager, der vil præge og forme fremtidens Danmark. Det er de sager, de unge kæmper for, som enhver politiker og arbejdsgiver må tage alvorligt, for selv at blive taget alvorligt.

Mens vi andre kan have vanskeligt ved at lave om på vores livsstil, vores forbrugsvaner og mentalitet, så er de unge godt i gang med at lave om på deres liv og blive forbilleder for os andre. De spiser færre CO2-syndige fødevarer, de genbruger tøj og brugsgenstande og udfører frivilligt arbejde for NGO´erne i stor stil. Selvom de også i visse tilfælde ubevidst hopper med på de "grønne" modeluner, så viser deres mange initiativer til en ændret livsstil, demonstrationerne og strejkerne, at de unge er i oprør og at oprøret stikker dybere end blot mode og politisk korrekthed. De står sammen og de vil have noget at skulle have sagt.

De er tit blevet skudt i skoene, at de er initiativløse, forkælede og ugidelige slaver af deres skærme. Men det er langt fra retfærdigt eller sandt. Rigtig mange unge er oplyste og velorienterede og de vil skabe en bedre verden - de vil ikke vente på, at politikerne skaber forandringerne. De er vant til at tænke selvstændigt, kræve deres ret og få opmærksomhed. Og de forener sig i kampen for et grønnere klima, bedre uddannelser og bedre jobmuligheder.

Desværre kommer ikke alle unge lige meget til orde i disse år. Som samfund er det derfor afgørende vigtigt, at give de unge, der sjældent kommer til orde, en stemme. Politikere og erhvervsledere bør derfor have langt mere fokus på de unge, som ikke er gearet til en akademisk uddannelse og et kontorjob. Dem, der ikke bare råber højest. Selvom en ny undersøgelse viser, at flere vil være kokke, murere, landmænd og pædagoger, så er stigningen næsten usynlig. Og man er fortsat langt fra målet om at 25% af en årgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2020.

Det er ikke lykkes at favne og inspirere nok unge til at blive fantastiske fagfolk i fremtiden - det er ikke lykkedes at gøre erhvervsuddannelserne attraktive nok og derfor søger for få unge mennesker ind på en erhvervsuddannelse. Det er skidt for den enkelte, som typisk havner i et omflakkende og usikkert arbejdsliv og det er skidt for det danske samfund, som kommer til at mangle fagfolk så det basker i fremtiden. Vi risikerer, at tabe nogle unge på "gulvet" og grave kløften mellem danskerne dybere.

Der er mange sager at kæmpe for og mange af dem er vigtige. Men hvis ikke vi kæmper mere for de unges sager, så saver vi den gren over, vi skal sidde på i fremtiden. De unge har viljen og evnen til at skabe et bedre samfund og derfor er deres sager er de vigtigste.