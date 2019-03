De udsatte bliver glemt i sundhedsreformen

Sundhedsreformen er et angreb på demokratiet, og den kommer til at gå ud over samfundets mest udsatte grupper. Hvis vi bliver ved med at fokusere på at skulle have folk hurtigere gennem sundhedssystemer, glemmer vi en gruppe mennesker, som kræver indsatser fra mange forskellige sider, fordi deres udfordringer er komplekse. Hvis vi vil mindske uligheden i sundhed, er det et af de steder, vi skal prioritere at sætte ind.

Regeringens sundhedsfælleskaber er ikke en løsning på dette. Tværtimod. En nedlæggelse af regionerne vil flytte alle politiske beslutninger om danskernes sundhed ind på Christiansborg, altså længere væk fra danskerne. Og så får vi i stedet sundhedsfællesskaberne, som i realiteten blot er et andet ord for sygehuse, som ikke får hverken magt eller indflydelse på den sundhedspolitik, der bliver ført. Ifølge regeringen skal de fungere som "samarbejdsfora", hvor man kan "drøfte samarbejdsudfordringer". Men alle politiske beslutninger, al politik, alle prioriteringer og økonomistyring bliver lagt hos politikerne på Christiansborg. Dette må betegnes som et kæmpe tilbageskridt for det nære demokrati.

Hvordan skal sundhedsfællesskaberne skabe sammenhæng for den enkelte borger, når de reelt set ikke har nogen beslutningskompetence? Det er naturligvis umuligt, og vi burde i virkeligheden gå den stik modsatte vej.

En af de fornemste opgaver, vores sundhedssystem skal kunne løfte, er at se alle borgere. Også de udsatte. Når man centraliserer og flytter kompetencer længere væk fra borgerne, overser magthaverne i højere grad de svageste borgere. Vi skal i stedet give mere lokal selvbestemmelse og give mere rum til, at lokale folkevalgte kan prioritere den lokale sundhedsindsats og samtidig også stå politisk og økonomisk til ansvar for de mennesker, det hele jo handler om.

For eksempel er ingen af handicap-institutionerne en del af sundhedsreformen. Disse risikerer således at komme under kommunerne og dermed blive afkoblet fra det øvrige sundhedsvæsen under helt andre politiske og økonomiske rammer. Det er en katastrofe for danskere med handicap.

Det skal ikke alene være op til kommunerne at løfte specialområdet. Specialområdet dækker over en masse forskellige mennesker med et væld af forskellige handicap, fysiske og mentale udfordringer, og kommunerne har ikke ressourcerne til at løfte alle disse ting. På specialområdet, såvel som i psykiatrien, er der brug for et regionalt niveau, en fokusering og koordinering af kompetencerne, men ironisk nok er dette et område, der ikke er tænkt ind i regeringens fatale centraliseringsprojekt.