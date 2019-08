De skal (ikk') i arbejde

Læserbrev: Fra min tid på børnehjemmet i årene efter krigen har det været spændende at følge, hvordan det gik de enkelte. Vurderingen er som en gyser. Ikke mange fik en normal tilværelse, og ser jeg på os fire søskende, der alle var på Kildevang Børnehjem, nåede kun to af os at leve nær det normale - udadtil. To øvrige søskende var sammenlagt under 10 år på arbejdsmarkedet. Mine søskende forsøgte igen og igen at komme på arbejdsmarkedet, og de få gange det lykkedes, var en kort proces.

Når nu de politiske partier omtaler 100.000 ledige, der "sagtens" kunne arbejde og forsørge sig selv, er det uvidenhed fra politisk side. Mennesker der er knust på en eller anden måde socialt, af mange grunde der ikke er plads til at nævne her, kender ikke til det normale, men alene, at de ikke er noget værd og har et selvværd der på mange måder er ufatteligt ringe.

I mange år har jeg tænkt over, at på et arbejdsformidlingskursus for ledige, hvor jeg var foredragsholder, var der to velfungerende, der virkede smilende og glade. Alle fik tilbud om arbejdssøgning med gratis frimærker og mange gode råd om, hvad der skal til for at komme til samtale hos en arbejdsgiver. I fortrolighed sagde begge, at de følte sig som nobody, samt de ikke ville kunne tåle at blive fyret, næsten inden de var startet.

Underligt nok kunne jeg se de samme signaler hos mine nu afdøde, søskende. Faktisk også hos mig selv. På børnehjemmet blev mit selvværd knust, at jeg selv i dag, hvor mange mål er nået, at blive gift, få børn og andet, mærker det. På mine arbejdspladser, hvor det ellers gik godt, enkelte steder meget godt, var det at blive kasseret, fyret noget mit sind aldrig forvandt. Jeg var efterfølgende heldig at blive selvstændig og fik på den måde en tålelig tilværelse.

Tre af os søskende fik en førtidspension.